Сергій Стаднюк

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна України обіграла Парагвай (2:1) і посіла перше місце у своїй групі. «Синьо-жовті» пробилися до плей-оф.

Після безгольового першого тайму головні події відбулися після перерви. Вже за тридцять секунд після старту другого тайму Деркач, щойно вийшовши на заміну, відкрив рахунок ефектним ударом. Парагвай відповів результативною контратакою, яку завершив Міньйо. Проте перемогу Україні приніс Пономаренко, який також після виходу в другої половини зустрічі влучно пробив з дальньої дистанції.

Після гри головний тренер юнацької збірної Парагваю Антолін Алькарас прокоментував поразку своїх підопічних. Слова фахівця передає пресслужба ФІФА.

Ми дуже пізно увійшли в гру. У другому таймі намагалися діяти більш активно, але пропустили гол занадто рано. Втім, вважаю, хлопці добре відреагували на ці труднощі, зрівнявши рахунок. У підсумку знову пропустили, але це ті моменти, над якими нам потрібно працювати і намагатися уникати в наступному матчі. Антолін Алькарас головний тренер збірної Парагваю U-20

Цікаво, що Алькарас відомий українському вболівальнику по матчах 1/8 фіналу Ліги Європи-2014/15 між Евертоном та київським Динамо (2:1; 2:5). Обидві гри тоді ще парагвайський захисник провів від свистка до свистка.

