Сергій Стаднюк

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу U-20 збірна України обіграла Парагвай (2:1) і посіла перше місце у своїй групі. «Синьо-жовті» пробилися до плей-оф.

Після безгольового першого тайму головні події відбулися після перерви. Вже за тридцять секунд після старту другого тайму Деркач, щойно вийшовши на заміну, відкрив рахунок ефектним ударом. Парагвай відповів результативною контратакою, яку завершив Міньйо. Проте перемогу Україні приніс Пономаренко, який також після виходу в другої половини зустрічі влучно пробив з дальньої дистанції.

Таким чином, збірна України залишається непереможною протягом неймовірної кількості матчів на чемпіонатах світу U-20. Команда Дмитра Михайленка після групового етапу збільшила цю серію до 14 ігор, повідомляє пресслужба ФІФА.

Панама ж традиційно провалила груповий етап. Команда вшосте з семи участей залишила турнір саме на цій стадії.