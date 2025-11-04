Поєдинок між Лехією та Радом'яком закривав програму 14 туру Екстракляси. Поєдинок у Ґданську завершився з рахунком 1:2.

Команда з найбільшим представництвом українців в польському чемпіонаті продовжує залишатись у зоні вильоту. З перших хвилин на полі з'явився лише півзахисник Іван Желізко.

На 66-й хвилині головний тренер Лехії Джон Карвер випустив на поле Богдана В'юнника. Ексгравець Шахтаря та молодіжної збірної України підсолодив гіркоту поразки зелено-білих.

Орендовані динамівці Максим Дячук та Антон Царенко спостерігали за грою з лави запасних Лехії.

Екстракляса. 14 тур

Лехія - Радом'яко 1:2

Голи: В'юнник, 90+3 - Капіта, 35, Тапсоба, 84

Лехія посідає 16 місце в Екстраклясі, маючи у своєму активі 10 очок. 8 листопада до Гданська завітає Відзев, який очолює добре знайомий Ігор Йовічевич.