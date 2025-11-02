У неділю, 2 листопада, Гурнік Забже на своєму полі розгромив Арку Гдиня у матчі 14-го туру польської Екстракляси сезону 2025/26, перемігши з рахунком 5:1.

Український півзахисник Максим Хлань став одним із героїв зустрічі, адже на 50-й хвилині він забив гол і раніше відзначився результативною передачею на Патріка Хеллебранда. Загалом Хлань провів на полі 75 хвилин.

Цікаво, що єдиний м'яч Арки також записав на свій рахунок українець Назарій Русин, який виступає на правах оренди із Сандерленду. Він відзначився на 46-й хвилині, забивши свій перший гол за клуб із Гдині та провівши весь матч від початку до кінця.

Чемпіонат Польщі, 14-й тур

Гурнік Забже – Арка Гдиня – 5:1 (1:0)

Голи: Лізет, 13, Хлань, 50, Хеллебранд, 59, Соу, 62, Захович, 71 – Русин, 46

