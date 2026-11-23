Сергій Разумовський

Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловив підтримку одноклубнику Дезіре Дуе після травми, якої французький футболіст зазнав у матчі чемпіонату Франції. Українець звернувся до партнера по команді та побажав йому повернутися на поле сильнішим.

21-річний атакувальний гравець отримав пошкодження коліна під час зустрічі 11-го туру Ліги 1 проти Ніцци. Попри травму, Дуе встиг відзначитися голом у поєдинку, який завершився перемогою ПСЖ із рахунком 3:2. За наданою інформацією, у футболіста діагностували розрив хрестоподібної зв’язки. Забарний у своєму Instagram дав зрозуміти, що вірить у відновлення свого одноклубника.