Забарний звернувся до зірки ПСЖ Дуе після важкої травми гравця
Що написав українець?
Захисник ПСЖ Ілля Забарний висловив підтримку одноклубнику Дезіре Дуе після травми, якої французький футболіст зазнав у матчі чемпіонату Франції. Українець звернувся до партнера по команді та побажав йому повернутися на поле сильнішим.
21-річний атакувальний гравець отримав пошкодження коліна під час зустрічі 11-го туру Ліги 1 проти Ніцци. Попри травму, Дуе встиг відзначитися голом у поєдинку, який завершився перемогою ПСЖ із рахунком 3:2. За наданою інформацією, у футболіста діагностували розрив хрестоподібної зв’язки. Забарний у своєму Instagram дав зрозуміти, що вірить у відновлення свого одноклубника.
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Ти повернешся сильнішим, ДД.
Раніше захисник також висловлювався про те, скільки часу може знадобитися збірній України, щоб засвоїти вимоги Мальдери.
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