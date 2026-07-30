Сергій Разумовський

Завершилися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від 29 липня 2026 року.

Найбільш драматичним стало протистояння данського Орхуса та польського Леха. Після поразки з рахунком 1:4 у першому матчі Орхус повторив цей результат уже в основний час зустрічі у відповідь. У додатковий час данці забили ще один м’яч, а в серії пенальті здобули перемогу та оформили вихід до наступного раунду кваліфікації.

Матчі за участю українців

Університатя Крайова на виїзді зіграла внічию з Левські — 2:2. Український захисник Олександр Романчук не потрапив до заявки на матч, а голкіпер Павло Ісенко пропустив поєдинок через травму. Румунський клуб продовжить виступи у кваліфікації Ліги Європи.

Фенербахче в гостях розійшовся миром із Гурніком Забже — 1:1. Цього результату турецькій команді вистачило для виходу до наступного етапу. Український вінгер Гурніка Максим Хлань з’явився на полі на 63-й хвилині.

Статистичні показники Хланя

оцінка — 7,0 (FlashScore);

два удари, один із них у площину воріт;

32 дотики до м’яча, три — у штрафному майданчику;

45% успішних обведень — 5 із 11;

93% точності передач — 13 із 14;

дві з двох передач із просуванням;

шість із 17 виграних єдиноборств — 35%;

один успішний підкат;

одне порушення правил;

одне перехоплення;

одне вибивання.

У заключному матчі ігрового дня братиславський Слован зіграв внічию з Іберією 1999 — 1:1. Український нападник Микола Кухаревич допоміг словацькій команді здобути необхідний результат, відзначившись голом. Слован утримав перевагу після перемоги в першому матчі — 2:0.

Таким чином, Кухаревич продовжить боротьбу в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Романчук, Ісенко та Хлань разом зі своїми командами виступатимуть у кваліфікації Ліги Європи.

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Другий раунд, матчі-відповіді

Кайрат (Казахстан) – Омонія (Кіпр) 1:0 (6:5 – пен.)

Гол: Едмілсон, 37

Вилучення: Какуліс, 26, Кулібалі, 111 (обидва – Омонія)

Перший матч – 0:1

Жальгіріс (Литва) – КІ Клаксвік (Фарер. о-ви) 1:0

Гол: Крекович, 85

Перший матч – 0:0

Лех Познань (Польща) – Орхус (Данія) 1:4 (3:4 – пен.)

Голи: Ягелло, 95 – Бех, 32, Арнстад, 54, Тінгагер, 75, Крістяунссон, 100

Перший матч – 4:1

Університатя Крайова (Румунія) – Левскі (Болгарія) 2:2

Голи: Банку, 45+2, Рус, 48 – Евертон Бала, 13, Невеш, 16

Перший матч – 0:1

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) – Вікінгур (Ісландія) 2:0

Голи: Ахмед, 65, Гана, 80

Перший матч – 1:2

Гурнік Забже (Польща) – Фенербахче (Туреччина) 1:1

Голи: Сачек, 45+10 – Таліска, 12 (пен.)

Перший матч – 0:1

Црвена Звезда (Сербія) – Ларн (Північна Ірландія) – 5:0 (2:0)

Голи: Катай, 3, Арнаутович, 45+4, 60, Лоїза, 49, Букарі, 79

Перший матч – 4:0

Слован Братислава (Словаччина) – Іберія 1999 (Грузія) 1:1

Голи: Кухаревич, 44 – Сіхарулашвілі, 51

Перший матч – 2:0