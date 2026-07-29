Сергій Разумовський

У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій Полісся зазнало поразки від Копенгагена. Поєдинок у столиці Данії завершився перемогою господарів із рахунком 2:1.

Після результативної нічиєї 3:3 у першій зустрічі житомирянам для проходу далі потрібно було перемагати або грати внічию і шукати своєї долі у додатковий час. Однак Копенгаген зумів скористатися помилками української команди та здобути путівку до наступного раунду.

Ключовий епізод матчу стався в середині першого тайму. Через ушкодження Едуарда Сарапія місце у стартовому складі Полісся в екстреному порядку посів Гіоргі Майсурадзе. Саме він порушив правила у власному штрафному майданчику, виконавши просто безглуздий підкат проти Роберта. Арбітр без вагань призначив пенальті, а Ельюнуссі впевнено реалізував одинадцятиметровий удар, перехитиривши Бущана.

Після пропущеного голу команда Руслана Ротаня не опустила руки та поступово перехопила ініціативу. Полісся більше контролювало м’яч, активно просувалося вперед і завдало понад 20 ударів по воротах суперника. Проте кількість спроб не переросла в якість: житомирянам довго не вдавалося створити по-справжньому небезпечний момент і змусити голкіпера Копенгагена здійснити складний сейв.

Ситуація для данської команди ускладнилася на початку другого тайму. Судзукі здійснив «фол останньої надії» проти Ігоря Краснопіра та отримав червону картку. Копенгаген залишився в меншості, а Полісся отримало чисельну перевагу й додаткові можливості для того, щоб змінити перебіг зустрічі.

Втім, українська команда не встигла скористатися перевагою в одного футболіста. Натомість господарі досить швидко забили вдруге. Важливу роль у цьому епізоді зіграв Брагару, який припустився одразу двох помилок. Спочатку він віддав м’яч супернику, а в завершальній фазі атаки програв боротьбу Мадсену. Данському футболісту залишалося лише виконати передачу на Роберта, який опинився перед порожніми воротами та без проблем подвоїв перевагу своєї команди.

Бразильський нападник став одним із головних героїв поєдинку. Роберт не лише заробив пенальті, після якого Копенгаген відкрив рахунок, а й відзначився важливим голом у меншості, фактично наблизивши свою команду до перемоги в протистоянні.

У заключній частині матчу Полісся організувало фінальний штурм. Руслан Ротань випустив на поле додаткових атакувальних футболістів, а житомиряни діяли з трьома центральними нападниками. Команда створила тиск біля воріт суперника та зуміла скоротити відставання лише на останній хвилині основного часу.

Єдиний м'яч Полісся забив Гайдучик, який з’явився на полі після заміни. Проте часу на те, щоб зрівняти рахунок і перевести гру в додатковий час, українцям не вистачило.

За сумою двох матчів Копенгаген проходить до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Наступним суперником данської команди стане переможець протистояння між Дебреценом і Пюніком.

Полісся ж завершує єврокубкову кампанію після першого для себе раунду кваліфікації. Незважаючи на результативні матчі та значну кількість ударів у грі-відповіді, житомирянам не вдалося подолати данський бар’єр.

Кваліфікація Ліги конференцій. Другий раунд, матч-відповідь

Копенгаген – Полісся 2:1 (перший матч – 3:3)

Голи: Ельюнуссі, 27 (пен.), Роберт, 61 – Гайдучик, 90+3

Копенгаген: Котарскі, Крал, Беймо, Судзукі, Лопес, Глем (Гарананга 53), Делейні (Мелінг 77), Ельюнуссі, Мадсен, Роберт (Ларссон 88), Корнеліус

Полісся: Бущан, Майсурадзе (Велетень 74), Чоботенко, Крушинський, Михайліченко, Андрієвський (Емерллаху 57), Бабенко (Філіппов 69), Федор (Гайдучик 69), Леандру Андраде, Краснопір, Назаренко (Брагару 57)

Попередження: Делейні – Назаренко

Вилучення: Судзукі, 46

Відео: MEGOGO