Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк розповів про найголовніше перед матчем-відповіддю другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Протистояння з ПАОК у Юнацькій лізі УЄФА Запамʼяталося те, що це була добре організована команда. Незважаючи на те, що ми в Києві перемогли з рахунком 3:0, тут пропустили у першому таймі два мʼячі. Але вирівняли гру. Також запамʼяталася атмосфера. На жаль, наприкінці гри, як і у нашому матчі з ПАОК у Любліні, тут було неприємно відчувати тиск трибун.

В голову летіли пляшки, запальнички – все підряд. Також були прояви агресії з боку гравців ПАОК, вболівальників. Ми не могли залишити стадіон протягом двох годин. Це запамʼяталося, тому ми і завтра ми очікуємо на таку атмосферу.

Звісно, Константеліас один із ключових гравців у складі ПАОК. Суперники на такому рівні добре користуються нашими помилками, що і зробив ПАОК. Команда використовує ці моменти – вони швидко переходять з оборони до атаки, гравці добре розташовуються. Але ми зробили висновки. Вважаю, що це нам допоможе у завтрашньому матчі.

Перше, що ми на собі відчули – це якість гравців, які добре використали наші помилки. Те, що ми планували – не дати супернику простору, у той самий час використовуючи свої моменти – спрацювало. Але помилки, яких ми припустилися у перехідних фазах, зіграли ключову роль у цьому матчі. Ми забили першими, але припустилися прикрої помилки, якою суперник скористався, і команда трохи морально і психологічно «просіла».

Потім пропустили другий мʼяч, але у перерві поговорили з хлопцями, вирівняли гру у другому таймі, володіли перевагою, могли забити, але, на жаль, припустилися такнічної помилки і пропустили втретє. Але наша команда проявила характер, забила другий мʼяч, могла забивати і третій. Вважаю, що завтра на нас чекає цікавий матч. Позаду тільки перший тайм. Немає нічого неможливого. Гра все покаже.