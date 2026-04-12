Сергій Разумовський

У 32-му турі італійської Серії А Дженоа на своєму полі здобула вольову та дуже важливу перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1. Одним із головних героїв зустрічі став український півзахисник Руслан Маліновський, який не лише відзначився забитим м’ячем, а й загалом провів яскравий поєдинок.

Початок гри для українця складався непросто. Уже на 5-й хвилині Маліновський отримав жовту картку, і могло здатися, що цей матч стане для нього нервовим та складним. Проте згодом хавбек не просто оговтався після раннього попередження, а й зумів стати центральною фігурою одного з ключових епізодів зустрічі.

Перед голом Дженоа мала небезпечний момент, коли Вітінья пробивав у ближній кут, але воротар суперників Мурич врятував свою команду. Втім, уже невдовзі м’яч опинився у Руслана Маліновського, який отримав достатньо вільного простору приблизно за 25 метрів до воріт. Українець не став зволікати й завдав фірмового удару, відправивши м’яч точно у верхній кут. Постріл вийшов не таким потужним, як це часто буває у виконанні Маліновського, однак ідеальна точність дозволила йому відкрити рахунок та вивести господарів уперед.

Після перерви поєдинок набув ще більш напруженого характеру. Другий тайм обидві команди розпочали вже вдесятьох, оскільки наприкінці першої половини зустрічі сталися вилучення. Еллертсон у складі Дженоа та Берарді з боку Сассуоло побилися у підтрибунному приміщенні, через що обидва футболісти достроково завершили матч.

У другому таймі Сассуоло зумів відновити рівновагу — відзначився Коне. Здавалося, що матч може завершитися нічиєю, однак у кінцівці господарі вирвали перемогу. На 84-й хвилині переможний м’яч за «грифонів» забив Екубан, принісши своїй команді надважливі три очки.

Дженоа набрала 36 очок у турнірній таблиці та збільшила відрив від зони вильоту до дев’яти балів. Крім того, команда скоротила відставання від Сассуоло до шести пунктів, що також має важливе значення в боротьбі за покращення турнірних позицій на фініші сезону.

Серія А, 32-й тур

Дженоа – Сассуоло 2:1

Голи: Малiновський 18, Екубан 84 – І. Коне 57

Дженоа: Бейлоу, Маркандаллі, Естігор, Васкес, Еллертсон, Френдруп, Маліновський (Мазіні 55), Бальданці (Мартін 55), Сабеллі (Отоа 87), Вітінья (Мессіас 75), Коломбо (Екубан 55)

Сассуоло: Мурич, Валюкевич (В. Кулібалі 67), Мухаремович, Ідзес, Дойг (Ліпані 81), І. Коне (Л. Моро 87), Торстведт, Матич (Вольпато 67), Берарді, Пінамонті (Іанноні 81), Лор'єнте

Попередження: Маліновський 5, Френдруп 20 – Дойг 32, Валюкевич 40, Мухаремович 90+1

Вилучення: Еллертсон 45+1 – Берарді 45+1

Відео: MEGOGO.