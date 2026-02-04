Сергій Разумовський

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський буде відзначений індивідуальною нагородою в Серії А. За інформацією офіційного сайту ліги, саме його удар визнали найкращим голом січня в чемпіонаті Італії.

Переможний для Маліновського м’яч було забито в матчі 23-го туру проти Болоньї, який завершився результативною звитягою Дженоа (3:2). Українець відзначився на 62-й хвилині, записавши цей епізод у свою голеву колекцію сезону.

У нинішній кампанії 32-річний півзахисник є одним із помітних виконавців у складі Дженоа. Загалом він провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.

La punizione di Ruslan Malinovskyi è l'@IliadItalia goal of the month - gennaio 🗓️☄️ pic.twitter.com/8ZSGdnm3rN — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2026

