Маліновський найкращий у Серії А. Українець отримав визнання
Хавбек відзначився найкращим м'ячем січня у чемпіонаті
близько 2 годин тому
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський буде відзначений індивідуальною нагородою в Серії А. За інформацією офіційного сайту ліги, саме його удар визнали найкращим голом січня в чемпіонаті Італії.
Переможний для Маліновського м’яч було забито в матчі 23-го туру проти Болоньї, який завершився результативною звитягою Дженоа (3:2). Українець відзначився на 62-й хвилині, записавши цей епізод у свою голеву колекцію сезону.
У нинішній кампанії 32-річний півзахисник є одним із помітних виконавців у складі Дженоа. Загалом він провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив чотири м'ячі та віддав три результативні передачі.
