Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі поділився очікуваннями від поєдинку 24 туру Серії А проти Наполі. Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Коли у Наполі в розпорядженні всі гравці, на мою думку, є першою або другою командою чемпіонату, очолюваною найуспішнішим тренером останніх років в Італії. Їм важко після вильоту з Ліги чемпіонів, але вони оговталися. Якщо ми думаємо, що вони пригнічені цим, але Конте може розпалити їх за секунду, знає, як мотивувати, і знаходить правильні слова.

Я не думаю, що ми побачимо нудний Наполі. У них відсутні кілька ключових гравців, але, з точки зору глибини, у них неймовірний склад.

Це буде важкий матч, з точки зору фізики. Ми повинні бути готові, знаючи, що вони сильніша команда, але з думками про те, що в нашій фортеці може бути все, що завгодно, - розповів Де Россі.