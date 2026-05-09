Сергій Разумовський

У матчі 32-го туру польської Екстракляси гданська Лехія зазнала виїзної поразки від Відзева Лодзь. Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів поля, які фактично вирішили долю гри ще у першому таймі.

Головною дійовою особою поєдинку став Бергєр. Футболіст Відзева двічі відзначився до перерви та забезпечив своїй команді комфортну перевагу. Спочатку він відкрив рахунок уже на 10-й хвилині, а на 28-й оформив дубль, ще більше ускладнивши становище Лехії. На 37-й хвилині Капуаді забив третій м’яч господарів, після чого гданській команді було вкрай важко розраховувати на позитивний результат.

Лехія зуміла відповісти лише в середині другого тайму. На 66-й хвилині український півзахисник Іван Желізко забив ефектний гол ударом здалеку. М’яч після його пострілу опинився у сітці воріт Відзева, скоротивши відставання гостей у рахунку.

Цікаво, що результативну передачу на Желізка виконав ще один українець Антон Царенко, який виступає за Лехію на правах оренди з київського Динамо. Царенко з’явився на полі на 65-й хвилині, а вже майже першим своїм активним епізодом допоміг команді забити. Для українського хавбека це був помітний вихід на заміну, адже він швидко вплинув на атакувальні дії гданського клубу.

Сам Желізко, окрім забитого м’яча, також отримав у цьому матчі жовту картку. Попри гол українця, Лехія не змогла повернути інтригу в поєдинок і уникнути поразки. Наприкінці зустрічі Відзев залишився у меншості: на 88-й хвилині Шеху отримав другу жовту картку та був вилучений з поля. Однак часу на те, щоб скористатися чисельною перевагою, у гостей практично не залишилося.

У складі Лехії також є інші українські футболісти. Центральний захисник Максим Дячук вийшов у стартовому складі та провів майже весь матч, залишивши поле на 90-й хвилині. Голкіпер Богдан Сарнавський цього разу залишився у запасі. Нападник Богдан В’юнник не зміг допомогти команді через травму.

Після цієї поразки Лехія залишилася з 38 очками та продовжує перебувати у зоні вильоту. Водночас ситуація в нижній частині турнірної таблиці залишається дуже напруженою.

Боротьба за збереження місця в Екстраклясі ще далека від завершення. Той же Відзев, Корона, Краковія та Мотор мають по 39 очок, а П'яст і Легія набрали по 40. Тож відставання Лехії від конкурентів є мінімальним, і все може вирішитися в останніх турах сезону.

Чемпіонат Польщі, 32-й тур

Відзев Лодзь – Лехія Гданськ 3:1

Голи: Бергєр, 10, 28, Капуаді, 37 – Желізко, 66

Вилучення: Шеху, 88, Відзев, друга жовта картка