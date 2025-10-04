Гол Ванат допоміг Жироні здобути першу перемогу у сезоні
Каталонці взяли три очки
близько 1 години тому
У матчі восьмого туру Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Валенсію. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 2:1.
На 18-й хвилині неймовірний гол з дальньої відстані забив український форвард Жирони Владислав Ванат.
Гості відігралися на 57-й хвилині завдяки точному удару Дієго Лопеса. Каталонці швидко відновили перевагу – через шість хвилин відзначився Арнау Мартінес.
На 68-й хвилині Ванат був замінений, а з 80-ї хвилини господарі грали у меншості – червону картку отримав Іван Мартін.
Інший українець каталонської команди – вінгер Віктор Циганков – через травму не потрапив у заявку.
Жирона здобула першу перемогу у сезоні. Каталонці займають 16-е місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши шість очок. Валенсія – 14-а (8 балів).
Ла Ліга, 8-й тур
Жирона – Валенсія – 2:1
Голи: Ванат, 18, Мартінес, 63 – Лопес, 57.