Український форвард Жирони Владислав Ванат взяв участь у поєдинку з Еспаньйолом (0:0) у рамках сьомого туру Ла Ліги сезону-2025/26.

Нападник вийшов у стартовому складі і провів на полі 78 хвилин, після чого поступився місцем Крістіану Стуані. За даними SofaScore, його гра була оцінена у 6,8 бала – це третій найгірший показник серед усіх футболістів основи каталонського клубу.

За час, проведений на полі, Ванат виграв одне повітряне єдиноборство, успішно обіграв суперника один раз з чотирьох спроб, зробив 27 дотиків до м'яча, віддав 87% точних передач та виконав один ключовий пас.

Раніше повідомлялася оцінка Ваната у нічийному матчі проти Атлетіка.