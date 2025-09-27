Павло Василенко

Головний тренер Жирони Мічел після домашньої нічиєї з Еспаньолом (0:0) у рамках сьомого туру Ла Ліги висловився про свого українського центрального нападника Владислава Ваната.

«Нам потрібна найкраща версія багатьох: Ваната, Вітора, Унахі… Я переконаний, що Уго буде прогресувати. Вітсель, коли відновиться. Нам потрібні Віктор Циганков, Девід, гравці, яких немає у команді. Ми очікуємо від Браяна найкращого. Він буде важливим виконавцем. Я хочу, аби Ванат був більш помітним, щоб ми більше били по воротах», – цитує тренера FútbolFantasy.

Ванат в цьому сезоні провів за Жирону чотири матчі та забив один м’яч.

На рахунку Циганкова один асист у двох поєдинках. Наразі він відновлюється після травми.

Жирона посідає 19-те місце у таблиці Ла Ліги, набравши три очки.