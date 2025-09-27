Тренер Жирони зробив відверту заяву про Ваната після матчу з Еспаньолом
Фахівець очікує більшого від українця
близько 21 години тому
Головний тренер Жирони Мічел після домашньої нічиєї з Еспаньолом (0:0) у рамках сьомого туру Ла Ліги висловився про свого українського центрального нападника Владислава Ваната.
«Нам потрібна найкраща версія багатьох: Ваната, Вітора, Унахі… Я переконаний, що Уго буде прогресувати. Вітсель, коли відновиться. Нам потрібні Віктор Циганков, Девід, гравці, яких немає у команді. Ми очікуємо від Браяна найкращого. Він буде важливим виконавцем.
Я хочу, аби Ванат був більш помітним, щоб ми більше били по воротах», – цитує тренера FútbolFantasy.
Ванат в цьому сезоні провів за Жирону чотири матчі та забив один м’яч.
На рахунку Циганкова один асист у двох поєдинках. Наразі він відновлюється після травми.
Жирона посідає 19-те місце у таблиці Ла Ліги, набравши три очки.