Ерлінг Голанд став головним героєм виїзного матчу Манчестер Сіті проти Порту в першому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Норвезький нападник двічі вразив ворота португальської команди та допоміг англійцям здобути перемогу з рахунком 2:0 .

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Голанд відкрив рахунок на 47-й хвилині, а вже в компенсований час, на 91-й, оформив дубль. Завдяки цим голам форвард довів свій доробок у найпрестижнішому клубному турнірі Європи до 59 м’ячів у 59 матчах.

За кількістю голів у Лізі чемпіонів норвежець випередив Томаса Мюллера, на рахунку якого 57 результативних ударів, і піднявся на сьоме місце в історичному списку найкращих бомбардирів турніру.

Попереду Голанда залишаються Кіліан Мбаппе та Рауль, які забили по 71 м’ячу, Карім Бензема з 90 голами, Роберт Левандовський зі 109, Ліонель Мессі зі 129 та Кріштіану Роналду, який очолює рейтинг із 140 результативними ударами.