Павло Василенко

Ерлінг Голанд, якого звикли називати «машиною для голів», видав свій найгірший старт у чемпіонаті Англії. Так, норвежець забив п’ять м’ячів у чотирьох турах. Для будь-кого іншого це було б досягненням, але для Голанда – антирекорд.

Форвард Манчестер Сіті, який приєднався до клубу влітку 2022 року, розпочинав кожен із попередніх сезонів у ще більш убивчій формі:

дебютний рік – 6 голів за 4 матчі,

другий сезон – знову 6,

попередній – аж 9.

Тож нинішні п’ять м’ячів виглядають найгіршим показником за час виступів Голанда в Англії.

Водночас його статистика залишається вражаючою: 90 голів у Прем’єр-лізі, і вже зовсім скоро він увійде до елітного клубу гравців із «сотнею».

Наступний іспит для Манчестер Сіті та їхнього бомбардира – проти Арсенала 21 вересня.