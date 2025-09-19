Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, забивши свій 50-й гол усього за 49 матчів турніру. Норвезький нападник відзначився у грі першого туру загального етапу проти італійського Наполі. Гол з’явився на 56-й хвилині після точної передачі Філа Фодена, а Сіті здобув перемогу 2:0.

Попередній рекорд належав Руду ван Ністелрою, який досяг позначки 50 голів за 62 зустрічі. Для порівняння, Ліонель Мессі зробив це за 66 ігор, хоча був молодшим – 24 роки і 284 дні. На момент ювілейного гола Голанду виповнилося 25 років і 59 днів.

Тепер норвежець ділить дев’яте місце в списку найкращих бомбардирів турніру з легендарним Тьєррі Анрі. У десятці найшвидших до 50 м’ячів – лише зірки світового футболу: після Голанда, ван Ністелроя і Мессі йдуть Роберт Левандовський (77 матчів), Кіліан Мбаппе (79), Карім Бензема (88), Кріштіану Роналду (91), Рауль (97), Тьєррі Анрі (103) та Томас Мюллер (130).