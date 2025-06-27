Павло Василенко

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив 300-й гол у своїй кар'єрі. Норвезький форвард відзначився у матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Ювентуса (5:2).

Цей м'яч став 123-м голом Голанда за Манчестер Сіті у 145 іграх за команду Прем'єр-ліги. І триста за 370 поєдинків.

Норвезький форвард досяг цієї позначки набагато швидше за найбільші бомбардири сучасності: Кріштіану Роналду (554 гри), Ліонель Мессі (418 ігор) і Кіліан Мбаппе (409 ігор).

У 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Манчестер Сіті зіграє з Аль-Хілялем.