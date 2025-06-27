Голанд забив 300 м'ячів швидше, ніж Мессі та Роналду
Норвежець увійшов до історії
44 хвилини тому
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Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд забив 300-й гол у своїй кар'єрі. Норвезький форвард відзначився у матчі третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу проти Ювентуса (5:2).
Цей м'яч став 123-м голом Голанда за Манчестер Сіті у 145 іграх за команду Прем'єр-ліги. І триста за 370 поєдинків.
Норвезький форвард досяг цієї позначки набагато швидше за найбільші бомбардири сучасності: Кріштіану Роналду (554 гри), Ліонель Мессі (418 ігор) і Кіліан Мбаппе (409 ігор).
У 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу Манчестер Сіті зіграє з Аль-Хілялем.