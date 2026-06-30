Павло Василенко

Ерлінг Голанд став героєм збірної Норвегії у перемозі над Кот-д'Івуаром з рахунком 2:1, увійшовши в історію чемпіонату світу.

Це був п'ятий гол форварда Манчестер Сіті на чемпіонаті світу. Раніше він забив дубль у ворота Іраку та Сенегалу, в обох випадках він забив по двічі. Весь матч проти Франції він провів на лаві запасних.

Як зазначив журналіст Фабріціо Романо, Голанд побив рекорд, ставши першим гравцем за 72 роки, який забив у кожному зі своїх перших трьох матчів на чемпіонаті світу.

Це перший чемпіонат світу для норвезького гравця збірної, оскільки його команда грає на турнірі такого рівня вперше з 1998 року.

В 1/8 фіналу норвезька команда зіграє з Бразилією, а Кот-дʼІвуар залишив турнір.