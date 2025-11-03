Павло Василенко

Нестримний Ерлінг Голанд, який знову став героєм перемоги Манчестер Сіті над Борнмутом (3:1), поділився з фанатами кумедним відео зі свого двору.

Після того як норвежець оформив дубль і отримав нагороду гравця матчу, він продемонстрував, як використовує престижний трофей – для мотивації під час крижаної терапії.

На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, Голанд тримає нагороду біля крижаної ванни, ставить її поруч і занурюється у холодну воду.

«Вісім градусів – ідеально», – каже він, посміхаючись у камеру.

Таку процедуру зірки світового футболу використовують для швидкого відновлення після матчів. Серед прихильників крижаних ванн – Златан Ібрагімович, Маркус Рашфорд, Джуд Беллінгем.

Після останнього дубля Голанд має 13 голів у сезоні АПЛ, впевнено очолюючи список бомбардирів і продовжуючи дивувати навіть поза полем.