Голанд занурився в крижану ванну з нагородою гравця матчу: форвард показав, як відновлюється після голів
Норвежець опублікував пост у своїх соцмережах
43 хвилини тому
Нестримний Ерлінг Голанд, який знову став героєм перемоги Манчестер Сіті над Борнмутом (3:1), поділився з фанатами кумедним відео зі свого двору.
Після того як норвежець оформив дубль і отримав нагороду гравця матчу, він продемонстрував, як використовує престижний трофей – для мотивації під час крижаної терапії.
На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, Голанд тримає нагороду біля крижаної ванни, ставить її поруч і занурюється у холодну воду.
«Вісім градусів – ідеально», – каже він, посміхаючись у камеру.
Таку процедуру зірки світового футболу використовують для швидкого відновлення після матчів. Серед прихильників крижаних ванн – Златан Ібрагімович, Маркус Рашфорд, Джуд Беллінгем.
Після останнього дубля Голанд має 13 голів у сезоні АПЛ, впевнено очолюючи список бомбардирів і продовжуючи дивувати навіть поза полем.
