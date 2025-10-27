Голанд відреагував на поразку Манчестер Сіті від Астон Вілли
Містяни поступилися з рахунком 0:1
близько 1 години тому
Ерлінг Голанд / фото - Getty
У матчі дев’ятого туру Англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті зазнав мінімальної поразки від Астон Вілли з рахунком 0:1 на виїзді в Бірмінгемі.
Після гри норвезький нападник Ерлінг Голанд поділився коротким повідомленням у соціальних мережах:
«Сильний суперник у складному місці. Дякую всім, хто приїхав нас підтримати».
Після дев’яти турів команда Хосепа Гвардіоли має 16 очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ. Від лідера чемпіонату — лондонського Арсенала — «містяни» відстають на шість балів.