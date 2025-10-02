Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд оформив дубль у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Монако, що завершився внічию 2:2. Таким чином, на рахунку норвежця вже 52 м’ячі у 50 поєдинках головного клубного турніру Європи.

Вперше Голанд вийшов на поле в Лізі чемпіонів у сезоні 2019/2020 у складі Ред Булл Зальцбург. Тоді він забив 8 м’ячів у 6 зустрічах. Уже під час тієї ж кампанії норвежець перебрався до Боруссії Дортмунд, де додав ще 2 голи у 2 матчах.

У наступних двох сезонах він відзначився 13 разів у 11 іграх за дортмундців, після чого перейшов до Манчестер Сіті. У складі англійського клубу Голанд провів 31 матч у ЛЧ і забив 29 голів.

Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур

Монако – Манчестер Сіті 2:2 (Тезе 18, Дайєр 90 пен – Голанд 15, 44)