Голкіпер збірної України після стартової поразки на Євро шокував заявою про гру команди
На думку Нещерета, «синьо-жовті», пропустивши три м'ячі, показали гідний футбол
33 хвилини тому
Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет прокоментував стартову поразку команди на Євро-2025 (U-21) матчі першого туру групового етапу проти Данії (2:3).
У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов’язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.
Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти.
Не сказав би, що ми прямо підсіли. У нас був вихід віч-на-віч, коли В’юнник не забив. Потім ми забили вдруге. Не кажу, що ми розслабилися, але в них вийшли свіжі креативні футболісти в центр поля і вони почали більше контролювати гру.
Тренер сказав: молодці, це те, що він хоче від нас бачити, попри результат. Ми рухаємося далі. З гарним настроєм будемо підходити до наступного матчу і забувати цю гру.
Другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Початок – о 19:00 за Києвом.
Також схожу думку щодо гри молодіжної збірної України висловив колишній тренер національної команди «синьо-жовтих» Мирон Маркевич.
Джерело: Суспільне Спорт
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