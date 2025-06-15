Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет прокоментував стартову поразку команди на Євро-2025 (U-21) матчі першого туру групового етапу проти Данії (2:3).

У першому таймі контролювали гру та переграли їх повністю. В другому пропустили дуже необов’язкові голи. Трохи не пощастило, але це футбол і таке буває. З гарним настроєм потрібно підходити до наступної гри.

Ми показали гідний футбол. Нам не пощастило, а все інше мені сподобалося: самовіддача, те, як ми контролювали гру. Бувають моменти, коли ти сам не очікуєш, що таке може залетіти.

Не сказав би, що ми прямо підсіли. У нас був вихід віч-на-віч, коли В’юнник не забив. Потім ми забили вдруге. Не кажу, що ми розслабилися, але в них вийшли свіжі креативні футболісти в центр поля і вони почали більше контролювати гру.

Тренер сказав: молодці, це те, що він хоче від нас бачити, попри результат. Ми рухаємося далі. З гарним настроєм будемо підходити до наступного матчу і забувати цю гру.