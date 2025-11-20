У мадридському Реалі назрівають чергові кадрові зміни. Після чуток про можливий відхід Ендріка невизначеність виникла і навколо майбутнього голкіпера Андрія Луніна. Під керівництвом Хабі Алонсо український воротар не провів жодної офіційної хвилини за Реал, обмежившись лише півгодинним виходом у товариському матчі з Тіролем.

Ще позаминулої весни Лунін був одним із героїв Ліги чемпіонів, проте з поверненням Куртуа знову опинився в ролі запасного. Додаткову складність створює і ситуація у національній команді, адже місце основного воротаря там надійно закріпив за собою Трубін.

За інформацією Realmadridexclusivo, наступного літа Лунін з високою ймовірністю покине Мадрид. Нестача ігрової практики та втрата позицій у збірній роблять перехід майже неминучим. Сам воротар готовий підшукувати клуб, де зможе повернути статус першого номера.

Раніше стало відомо, коли Лунін проведе перший матч в сезоні за Реал.