Сергій Разумовський

Майбутнє вінгера Мілана Рафаела Леау залишається однією з головних тем для італійського клубу в літнє трансферне вікно. Португалець може залишити Серію А, однак наразі ситуація навколо його можливого переходу не має чіткого розвитку.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, офіційну пропозицію щодо трансферу 26-річного футболіста поки зробив лише один клуб — турецький Галатасарай. Стамбульці проявляють конкретний інтерес до Леау та вже перейшли від попередніх контактів до реальних дій.

Водночас сам гравець не поспішає погоджуватися на переїзд до Туреччини. Пріоритетним варіантом для нього залишається англійська Прем’єр-ліга. Леау хотів би спробувати сили в одному з найсильніших чемпіонатів світу, де його раніше пов’язували з кількома топклубами.

Серед потенційних претендентів називають Арсенал і Манчестер Юнайтед. Обидва клуби можуть шукати підсилення атаки, а профіль Леау добре відповідає командам, які роблять ставку на швидкість, дриблінг та гру один в один на фланзі. Проте реального прориву в переговорах з англійськими клубами поки немає. Після чергового контакту з представниками Арсенала сторони не досягли суттєвого прогресу, а Манчестер Юнайтед також не робив конкретних кроків.

Контракт Леау з Міланом містить клаусулу в 175 мільйонів євро, але россонері, за даними італійських медіа, готові розглянути продаж за значно меншу суму. Це може бути пов’язано з фінансовими планами клубу та бажанням оновити склад після не найуспішнішого сезону.

Мілан у минулій кампанії фінішував п’ятим у Серії А та вийшов до Ліги Європи, що не відповідає амбіціям клубу. Сам Леау також провів сезон нижче свого звичного рівня: на його рахунку 13 результативних дій — найгірший показник із 2021 року.

Попри спад, португалець залишається одним із найяскравіших вінгерів Серії А. Якщо Арсенал або Манчестер Юнайтед активізуються, Леау, ймовірно, обере АПЛ. Якщо ж інтерес з Англії не переросте в пропозицію, головним претендентом залишиться Галатасарай.

Нагадаємо, Мілан розпрощався з Аллегрі та ще трьома функціонерами клубу.