Боси Мілана вирішили припинити співпрацю з італійським спеціалістом Массіміліано Аллегрі. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Також були звільнені ще троє функціонерів.

«Після розчарування минулого сезону завдання, поставлене керівництвом перед Клубом, було чітким: повернутися до Ліги чемпіонів і закласти підґрунтя для того, щоб перемагати та стабільно залишатися на вершині Серії А.

Протягом більшої частини сезону ми перебували на перших двох позиціях у чемпіонаті, маючи реальну можливість боротися за Скудетто. Однак кінцівка сезону виявилася значно нижчою за рівень, продемонстрований до того моменту, а вчорашня розчаровуюча поразка перетворила цей сезон на беззаперечний провал.

Настав час для змін і глибокої реорганізації спортивного департаменту Клубу. З цього моменту припиняється робота в «Мілані» головного виконавчого директора Джорджо Фурлані, спортивного директора Іглі Таре, головного тренера Массіміліано Аллегрі та технічного директора Жоффре Монкади. Ми дякуємо кожному з них за виконану роботу та відданість, продемонстровану під час перебування в Клубі.

Подальші оголошення щодо нових призначень будуть оприлюднені, щойно їх затвердять, з метою формування готової структури напередодні наступного сезону».