Чемпіонат Європи U21. Груповий етап. Вівторок, 17 червня, 22:00:

Іспанія - Італія, Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Найуспішніші команди в історії молодіжного чемпіонату Європи U21 – Іспанія та Італія (по п’ять титулів) – стали першими чвертьфіналістами Євро-2025, здобувши по дві перемоги в стартових матчах групи A.

Іспанія вдруге поспіль починає молодіжне Євро з двох перемог, гарантувавши собі місце в плей-оф вже всьоме за останні вісім розіграшів. Кожного з попередніх шести разів іспанці доходили щонайменше до півфіналу, тож очікування щодо Ла Рохіти високі – команда може одноосібно очолити історичну таблицю переможців.

Проте цей шлях не обійшовся без драми: Іспанія не реалізувала пенальті у першому таймі і першою пропустила в матчі проти Румунії, але два голи наприкінці основного часу дозволили здобути вольову перемогу 2:1 в суботу. Навіть у стартовому турі проти Словаччини (3:2) вирішальний м’яч було забито на 90-й хвилині – команда Санті Денії тримає своїх вболівальників в напрузі.

Італія, яка виграла обидва свої матчі з рахунком 1:0, навпаки проводить більш спокійну кампанію. Це вперше з 2013 року, коли Скуадра Адзурріна бере максимум очок у двох стартових турах групового етапу молодіжного Євро. Тоді італійці завершили групу нічиєю 1:1 і дійшли до фіналу, де поступилися Іспанії.

Ця поразка – частина серії з шести невдач у десяти останніх очних зустрічах з іспанцями (В2, Н2), тож на підопічних Карміне Нунціати чекає серйозне випробування перед ймовірним матчем плей-оф проти Німеччиниабо Англії. Втім, форма Італії вражає: команда зазнала лише однієї поразки у 12 останніх матчах (В7, Н4). Проте для перемоги в групі нічиєї буде недостатньо – Італія поступається Іспанії за кількістю забитих м’ячів і фінішує другою у разі нічийного результату.

Гравці, за якими варто стежити: Матео Джозеф може принести спокій на старті – шість останніх голів за молодіжну збірну він забив ще до перерви, причому три з них ставали останніми у матчах Іспанії. Його одноклубник по Лідсу Вілфрід Гнонто асистував в останньому голі Італії і має п’ять результативних дій (Г3, А2) у п’яти останніх матчах за клуб і збірну.

Клубний чемпіонат світу. Груповий етап. Четвер, 19 червня, 22:00:

Інтер (Маямі) - Порту, Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Група A на Клубному чемпіонаті світу (КЧС) точно не потішила видовищністю у першому турі – обидва матчі завершилися з рахунком 0:0. Оскільки всі чотири команди мають по одному очку, Інтер Маямі та Порту чудово усвідомлюють, що перемога наблизить їх до виходу в плей-оф.

Хоча Інтер Маямі не проводив перший матч на домашньому стадіоні, гра відбулася у Маямі, тож тепер, вирушаючи до Атланти, вони вперше гратимуть справді на виїзді. Втім, цей стадіон викликає приємні спогади – у березні Інтер Маямі обіграв тут Атланту з рахунком 2:1.

У стартовому турі вони уникли поразки від Аль-Ахлі завдяки відбитому пенальті у виконанні Оскара Устарі, і цей порятунок продовжив їхню серію без поразок до чотирьох матчів (В2, Н2). Настрій у команди позитивний.

Порту у своєму першому матчі зійшовся з Палмейрасом і, як і Інтер Маямі, мав певну долю везіння, щоб не програти. 30-разові чемпіони Португалії можуть вважати, що майбутній суперник – зручніший, і рейтинги Opta це підтверджують. Палмейрас займає 74-те місце у світовому рейтингу Opta, тоді як Інтер Маямі значно нижче – 153-те, суттєво поступаючись Порту, які перебувають на 58-му рядку. Втім, перемога не гарантована – Порту виграв лише один з останніх п’яти матчів на нейтральному полі в серйозних єврокубках або міжнародних турнірах (Н2, П2).

Ці команди ще ніколи не зустрічалися між собою.

Ключові гравці та втрати: Луїс Суарес з Інтер Маямі має п’ять забитих м’ячів на рахунку в історії КЧС, і продовження цієї серії може принести успіх – його останні 15 матчів з голами завершувалися перемогами клубу.

Воротар Порту Клаудіо Рамуш сподівається повторити свою гру в першому турі, коли п’ять сейвів проти Палмейраса принесли йому звання гравця матчу.

Інтер Маямі буде без Жорді Альби, переможця КЧС-2015, тоді як Порту втратить важливого гравця середньої лінії – Марко Груїча, який досі не відновився після травми п’яти.

Клубний чемпіонат світу. Груповий етап. Неділя, 22 червня, 22:00:

Реал - Пачука, Pinnacle888 пропонує такі коефіцієнти

Реал Мадрид та Пачука знову зустрінуться менш ніж через півроку після фіналу Міжконтинентального кубка, в якому іспанці святкували впевнену перемогу 3:0. Тоді голами відзначилися Кіліан Мбаппе, Родріго та Вінісіус Жуніор. Але тепер, у Групі H Клубного чемпіонату світу-2025, мексиканці прагнуть реваншу.

Разом з Реалом та Пачукою, групу H також сформували Зальцбург та Аль-Хіляль. Усі чотири клуби мають амбіції на вихід до плей-оф, але матч іспанців з мексиканцями має стати центральним протистоянням групового етапу.

На кого звернути увагу в Пачуці: головною атакувальною зброєю залишається ветеран Саломон Рондон, який забив 15 м’ячів у поточному сезоні.

На лівому фланзі загрозу несе Уссама Ідріссі, а доповнюють флангову лінію Алан Баутиста, Джон Кеннеді та Кенеді (орендований у Реал Вальядолід).

В центрі поля діють Агустін Паласіно та Еліас Монтієль, з ротаційною опцією у вигляді Сантьяго Хоменченка.

Лідером оборони є Едуардо Баурманн, а також Карлос Морено, Луїс Родрігес, Серхіо Баррето та Браян Гонсалес.

Для Пачуки це шанс не лише на реванш, а й на гучну заяву про себе на глобальній арені. Команда Хайме Лосаноне приховує амбіцій дійти якнайдалі на турнірі. Водночас Реал Мадрид, уже будучи фаворитом, не має права на помилку, адже прагне ще одного клубного титулу.