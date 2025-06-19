Головний тренер Челсі відреагував на останні новини щодо допінгу Мудрика
Фахівець зробив відверту заяву
близько 2 годин тому
Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думками щодо українського вінгера команди Михайла Мудрика, чия друга допінг-проба виявилася позитивною.
«До нього зберігається довіра. Михайло – гравець Челсі, і поки він залишається гравцем Челсі, я йому довірятиму. І це стосується не лише Мудрика, а всіх гравців. Михайло – гравець Челсі. Все, що можу сказати.
Коли останній раз з ним розмовляв, то він був у порядку. Не було відчуття, що щось не так. Сподіваюся, ми скоро зв'яжемося з ним», – заявив Енцо Мареска на передматчевій пресконференції.
Мудрик у сезоні 2024/25 зіграв за Челсі 15 поєдинків у всіх офіційних турнірах: три голи, п’ять результативних передач.
Transfermarkt оцінює 24-річного українця в 18 мільйонів євро.