Головний тренер Челсі Енцо Мареска поділився думками щодо українського вінгера команди Михайла Мудрика, чия друга допінг-проба виявилася позитивною.

«До нього зберігається довіра. Михайло – гравець Челсі, і поки він залишається гравцем Челсі, я йому довірятиму. І це стосується не лише Мудрика, а всіх гравців. Михайло – гравець Челсі. Все, що можу сказати.

Коли останній раз з ним розмовляв, то він був у порядку. Не було відчуття, що щось не так. Сподіваюся, ми скоро зв'яжемося з ним», – заявив Енцо Мареска на передматчевій пресконференції.