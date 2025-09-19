Павло Василенко

Головний тренер англійського Евертона Девід Моєс розповів про нинішній стан здоров'я українського захисника «ірисок» Віталія Миколенка, який відновлюється після пошкодження.

Оборонець на початку вересня через рецидив травми не зміг допомогти збірній України в матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Франції (0:2) і Азербайджану (1:1), а також пропустив гру Евертона проти Астон Вілли в четвертому турі чемпіонату Англії (0:0).

Моєс на передматчевій пресконференції заявив, що в питанні з українцем «є прогрес» і рішення про його участь в поєдинку АПЛ проти Ліверпуля буде прийнято ближче до гри. Про це повідомляє портал LiverpoolEcho.

Наразі Евертон посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з сімома очками в чотирьох зустрічах.

Поєдинок «ірисок» і Ліверпуля відбудеться 20 вересня о 14:30 за київським часом.