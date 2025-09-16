Захисник Евертона та національної збірної України Віталій Миколенко, як і раніше, не може повернутися на поле через проблеми зі здоров'ям, і терміни його відновлення знову зсуваються.

26-річний гравець отримав пошкодження ще 9 серпня у контрольній зустрічі з Ромою, залишивши поле вже на 11-й хвилині. Після цього він пропустив два поєдинки, але пізніше все ж таки вийшов у матчі Кубка англійської ліги проти Менсфілда і зіграв у чемпіонаті з Вулверхемптоном. На початку вересня Миколенка викликали до збірної України, проте рецидив травми змусив його повернутися до Англії та пропустити кваліфікаційні ігри ЧС-2026.

Медичний штаб Евертона сподівався, що захисник відновиться до поєдинку з Астон Віллою 13 вересня, але до заявки він так і не потрапив. Наступна зустріч команди призначена на 20 вересня проти лідера чемпіонату Ліверпуля, проте українець знову залишиться поза складом.

За словами Моєса, він не знає, коли Миколенко зможе остаточно повернутися до гри, пише Liverpool Echo.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче продовжити контракт з Пікфордом.