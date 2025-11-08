Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко підбив підсумки виїзного поєдинку 12 туру УПЛ, у якому його команда у Тернополі обіграла Епіцентр із рахунком 2:1.

Фахівець наголосив на значущості цієї перемоги, яка дозволила команді перервати серію з двох поразок поспіль і повернути впевненість у своїх силах.

«Ми вирішили змінити гру. Наприкінці матчу з Кудрівкою теж переходили на більш атакувальну модель. Хотілося, щоб у нас була більшість саме в атаці через фланги. Ми бачили, що є певні проблеми у суперника під час гри на флангах, тому вирішили діяти саме так. Виходили з перших хвилин уважно, обережно, розуміли, які проблеми має суперник, і намагалися діяти, виходячи саме з цього. Думаю, у нас вийшло реалізувати задумане», – наводить слова Антоненка сайт Оболоні.

Після успішного матчу Оболонь набрала 16 очок та піднялася на восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату України.