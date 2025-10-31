Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував у ефірі УПЛ ТБ перемогу в матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Оболоні (1:0).

Дуже гарна підтримка, і ми намагаємося грати для вболівальників. Сьогодні ми бігли для них. Ця підтримка домашньої арени, хоч вона і номінальна для нас, але дуже вдячні вболівальникам і всім, хто нас підтримує.

Ми відчували, що ми вдома. Можливо, я як тренер команди Кудрівка більше чув своїх уболівальників. І це нас, мабуть, заводило, і ми намагалися їх задовольнити.

Ми розуміли, що гратимемо на «Оболонь-Арені», і дуже багато прийде вболівальників Оболоні. Я просив хлопців до гри принести радість нашим уболівальникам, але й зіграти для всіх уболівальників, які є в нашій країні, щоб була безкомпромісна гра. Думаю, вболівальники Оболоні теж задоволені грою своєї команди і тим, що було сьогодні на полі.

Десь попередній матч, звичайно, свій відтінок вніс – не скажу, що в підготовку, але, враховуючи наш склад на сьогоднішню гру. Дуже сподобалося, як вийшов з Шахтарем Овусу, він нав’язав борьбу, дуже гарно пресингував.

Ми дуже поважно ставилися до Шахтаря. Треба було сміливіше грати на м’ячі. Були зони, які ми не бачили і дуже часто грали назад. А сьогодні мені перші 20-25 хвилин, мабуть, дуже сподобалися. Ми намагалися грати вперед. Треба використовувати такі напівмоменти.

Звичайно, гарно, що ми зіграли «на нуль» – перша наша гра «на нуль», але ми при цьому ще й забили. І я сьогодні хлопцям сказав до гри, що відчуваю, що ми над стандартами працюємо в атаку, але не можемо забити – а сьогодні обов’язково заб’ємо. Так воно і вийшло.