Форвард Трабзонспора Данило Сікан ухвалив рішення залишитися в команді та поборотися за місце у стартовому складі.

Раніше 24-річний українець серйозно замислювався про зміну клубу, оскільки до нього виявляли інтерес Копенгаген та кілька колективів із турецької Суперліги. Спочатку Сікан був готовий до переходу заради регулярної практики, проте пізніше переглянув свої плани.

За інформацією Günebakış Haber, під час зборів у футболіста відбулася відверта розмова з головним тренером Фатіхом Текке. Наставник дав зрозуміти, що розраховує на українського нападника, але очікує від нього прогресу та високої самовіддачі.

Текке зазначив, що ніхто в команді не має недоторканного статусу і все залежатиме виключно від того, як гравці виявлять себе на тренуваннях. Також він наголосив, що здорова конкуренція в колективі — один із ключових факторів досягнення цілей у сезоні.

Раніше повідомлялося, що Сікан може змінити клуб, але продовжить виступати в Туреччині.