Турецький Трабзонспор ухвалив рішення щодо майбутнього 24-річного українського форварда Данила Сікана.

Як повідомляє видання Fanatik, головний тренер Фатіх Текке та його штаб ухвалили рішення зберегти нападника у складі, незважаючи на виявлений інтерес з боку низки турецьких клубів.

Раніше повідомлялося, що Газіантеп перебував на фінальній стадії підготовки пропозиції щодо трансферу Сікана. Також за українським нападником уважно стежив новачок Суперліги Коджаеліспор.

Минулого сезону 2024/25 Сікан провів 18 матчів за Трабзонспор, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця у шість мільйонів євро. Контракт футболіста діє до кінця червня 2029 року.

Трабзонспор розпочне новий сезон матчем проти Коджаеліспору. Зустріч запланована на 11 серпня, стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.