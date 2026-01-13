Павло Василенко

Звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера Реала було не лише спортивним, а й холодно прорахованим фінансовим рішенням. Як повідомляє журналіст Cadena COPE Мігель Діас, у контракті іспанського фахівця містився важливий пункт, яким президент клубу Флорентіно Перес вирішив скористатися без зволікань.

Угода Алонсо з мадридцями була розрахована до завершення сезону 2027/28, однак передбачала спеціальну умову: у разі звільнення тренера не пізніше середини першого сезону Реал мав виплатити компенсацію лише за поточний рік. Саме цей нюанс і став ключовим фактором поспіху керівництва.

Таким чином, замість виплати повної суми контракту до літа 2028 року, клуб обмежився зобов’язаннями лише до кінця нинішнього сезону. З огляду на те, що річна зарплата Алонсо становила приблизно 8–9 мільйонів євро, Реал заощадив близько 16–18 мільйонів, які довелося б виплатити за відсутності цього пункту.

Під керівництвом Хабі Алонсо «вершкові» провели 34 матчі, здобувши 24 перемоги, 4 рази зігравши внічию та зазнавши 6 поразок.