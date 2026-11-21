Голи Маюлу, Дуе та Торреса принесли ПСЖ виїзну перемогу над Ніццою
Український захисник Ілля Забарний відіграв весь матч
У матчі 11-го туру чемпіонату Франції ПСЖ обіграв на виїзді Ніццу.
Господарі відкрили рахунок на старті поєдинку зусиллями Мохаммеда Амура. У середині першого тайму парижанам знадобилося дві хвилини, щоб вийти вперед — спершу Сенні Маюлу реалізував пенальті, а в наступній атаці відзначився Дезіре Дуе.
У другій половині зустрічі перевагу гостей зміцнив Ферран Торрес. Ніцца зуміла скоротити відставання до мінімуму в компенсований час завдяки голу Алі Абді, проте уникнути поразки не змогла.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв увесь матч.
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Ліга 1. 11-й тур
Ніцца – ПСЖ – 2:3
Голи: Амура, 8, Абді, 90+5 – Маюлу, 31, пен., Дуе, 32, Торрес, 85
Відео MEGOGO
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