Денис Сєдашов

У поєдинку 11-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі на своєму полі поступився Лідсу.

Команда з Лондона відкрила рахунок у першому таймі зусиллями Еммануеля Емеги, однак за три хвилини Ноа Окафор відновив рівновагу. Також у першій половині гри через травму поле залишив півзахисник Челсі Мойзес Кайседо.

Після перерви Лідс вийшов вперед завдяки реалізованому Калвертом-Льюїном пенальті, а за шість хвилин Окафор оформив дубль. У компенсований час остаточний рахунок встановив Бренден Еронсон.