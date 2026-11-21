Лідс з дублем Окафора здобув виїзну перемогу над Челсі
Єдиний гол за синіх забив Емега
У поєдинку 11-го туру англійської Прем’єр-ліги Челсі на своєму полі поступився Лідсу.
Команда з Лондона відкрила рахунок у першому таймі зусиллями Еммануеля Емеги, однак за три хвилини Ноа Окафор відновив рівновагу. Також у першій половині гри через травму поле залишив півзахисник Челсі Мойзес Кайседо.
Після перерви Лідс вийшов вперед завдяки реалізованому Калвертом-Льюїном пенальті, а за шість хвилин Окафор оформив дубль. У компенсований час остаточний рахунок встановив Бренден Еронсон.
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АПЛ. 11-й тур
Челсі – Лідс – 1:4
Голи: Емега, 25 – Окафор, 28, 59, Калверт-Льюїн, 53, пен., Еронсон, 90+1
У 12-му турі Челсі 27 листопада зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест, а Лідс 28 листопада прийме Ковентрі.
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