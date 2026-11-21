Денис Сєдашов

Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став першим фіналістом Підсумкового турніру ATP 2026 року. У півфінальному протистоянні він здобув перемогу над четвертим номером світового рейтингу американцем Беном Шелтоном.

Зустріч тривала дві години одну хвилину. Поступившись у першій партії, іспанський тенісист зумів переламати хід гри у другому сеті, а доля путівки до фіналу вирішилася на тайбрейку вирішальної партії, де Алькарас не залишив супернику жодних шансів — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

За час поєдинку Карлос виконав 12 подач навиліт, припустився двох подвійних помилок та реалізував один брейк-пойнт із трьох. У доробку Шелтона 14 ейсів, чотири подвійні помилки та один реалізований брейк-пойнт з одного.

Визначилися півфінальні пари Підсумкового турніру ATP 2026.