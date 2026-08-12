Сергій Разумовський

Колишній нападник Ювентуса Душан Влахович досяг усної домовленості з Бешикташем щодо продовження кар’єри. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.



Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Контракт сербського форварда з турецьким клубом буде розрахований до 30 червня 2029 року. Влахович приєднається до Бешикташа на правах вільного агента. Очікується, що 12 серпня нападник прибуде до Туреччини. Після цього футболіст має пройти медичний огляд, за підсумками якого сторони зможуть завершити оформлення угоди.

Із 1 липня 2026 року Влахович перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Ювентусом. До туринського клубу серб приєднався в січні 2022 року. За цей час форвард провів у складі старої синьйори 168 матчів, забив 68 голів і віддав 16 результативних передач. Разом із Ювентусом Влахович виграв Кубок Італії в сезоні-2023/24.

У Бешикташі сербський нападник стане одним із головних новачків команди та, ймовірно, основною фігурою в атаці. Турецький клуб розраховує, що досвід Влаховича допоможе йому боротися за високі позиції в національному чемпіонаті.

Раніше інший турецький клуб – Трабзонспор, за який виступають українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський, – підписав Мохамеда Салаха.