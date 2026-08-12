Гонка озброєнь у Туреччині: ще один стамбульський гранд переманив гравця європейського топклубу
Нова Саудівська Аравія та Китай?
Колишній нападник Ювентуса Душан Влахович досяг усної домовленості з Бешикташем щодо продовження кар’єри. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.
Контракт сербського форварда з турецьким клубом буде розрахований до 30 червня 2029 року. Влахович приєднається до Бешикташа на правах вільного агента. Очікується, що 12 серпня нападник прибуде до Туреччини. Після цього футболіст має пройти медичний огляд, за підсумками якого сторони зможуть завершити оформлення угоди.
Із 1 липня 2026 року Влахович перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з Ювентусом. До туринського клубу серб приєднався в січні 2022 року. За цей час форвард провів у складі старої синьйори 168 матчів, забив 68 голів і віддав 16 результативних передач. Разом із Ювентусом Влахович виграв Кубок Італії в сезоні-2023/24.
У Бешикташі сербський нападник стане одним із головних новачків команди та, ймовірно, основною фігурою в атаці. Турецький клуб розраховує, що досвід Влаховича допоможе йому боротися за високі позиції в національному чемпіонаті.
Раніше інший турецький клуб – Трабзонспор, за який виступають українці Арсеній Батагов і Руслан Маліновський, – підписав Мохамеда Салаха.