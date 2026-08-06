Сергій Разумовський

Мохамед Салах офіційно став гравцем Трабзонспора. Про перехід єгипетського вінгера повідомила пресслужба турецького клубу.

34-річний футболіст приєднався до нової команди на правах вільного агента. Салах підписав із Трабзонспором контракт, розрахований на два роки.

Турецький клуб також оприлюднив фінансові умови угоди. За кожен сезон єгиптянин гарантовано отримуватиме 17 мільйонів євро. Із цієї суми 10 мільйонів становитиме річна зарплата футболіста, а ще сім мільйонів він отримає як підписний бонус. Окрім гарантованих виплат, контракт передбачає додаткові бонуси. Їхній розмір залежатиме від виконання Салахом визначених у договорі умов.

Окремо Трабзонспор уклав із футболістом угоду щодо іміджевих прав. Єгиптянин отримуватиме 20 відсотків доходу від продажу продукції з брендом Mohamed Salah у клубному магазині. Турецька команда також виплачуватиме агентську винагороду. Вона становитиме п’ять відсотків від загальної суми валової зарплати Салаха.

Попереднім клубом єгипетського вінгера був Ліверпуль. Салах залишив англійську команду після завершення сезону-2025/26. У минулій кампанії він провів 41 матч, забив 12 голів і віддав десять результативних передач.

Трабзонспор завершив минулий сезон на третьому місці в чемпіонаті Туреччини. Перехід Салаха має посилити атакувальний потенціал команди та допомогти їй боротися за найвищі позиції в національній першості. У складі Трабзонспора виступають двоє українців – півзахисник Руслан Маліновський і захисник Арсеній Батагов.

Водночас у 2026 році турецький клуб залишили ще двоє українських футболістів. Вінгер Олександр Зубков перейшов до грецького АЕК, а нападник Данило Сікан продовжив кар’єру в Андерлехті.