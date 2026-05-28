Сергій Разумовський

Барселона розпочала переговори з Ньюкаслом щодо можливого трансферу вінгера збірної Англії Ентоні Гордона. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, каталонський клуб уже зробив стартову пропозицію за 25-річного футболіста — 80 мільйонів євро плюс бонуси. Втім, станом на зараз сторони ще не дійшли остаточної згоди, хоча переговорний процес триває.

Інтерес до Гордона виявляє не лише Барселона. Раніше повідомлялося, що серйозну зацікавленість у підписанні англійського вінгера також демонструє мюнхенська Баварія, тож боротьба за гравця може виявитися досить напруженою.

У нинішньому сезоні Ентоні Гордон демонструє хорошу результативність у складі Ньюкасла. На його рахунку 17 забитих м’ячів і 5 результативних передач у 46 матчах. Чинний контракт футболіста з англійським клубом діє до 2030 року, що може суттєво вплинути на підсумкову суму можливого трансферу.

Фабріціо Романо додає, що Ньюкасл уже прийняв пропозицію Барселони. Цього тижня гравець має вирушити до Іспанії задля проходження медичного обстеження.

Гордон є вихованцем академій Ліверпуля та Евертона. Саме в складі ірисок до 2023 року він виступав разом із захисником збірної України Віталієм Миколенком.

Також цікаво, що в сезоні-2025/2026 за Барселону на правах оренди вже грав інший англійський вінгер, здатний діяти і на позиції форварда, — Маркус Решфорд.