МЮ планує отримати космічну суму від продажів Решфорда і Гойлунда
Червоні дияволи влітку можуть солідно заробити
близько 2 годин тому
Решфорд і Гойлунд / Фото - Mirror
Манчестер Юнайтед розраховує отримати до 80 млн євро від продажів англійського вінгера Маркуса Решфорда та данського форварда Расмуса Гойлунда влітку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наполі вже заплатив за оренду Гойлунда 6 млн євро. Опція викупу складає 44 млн, і в МЮ впевнені, що вона буде активована.
А переговори щодо повноцінного трансферу Решфорда до Барселони за 30 млн євро перебувають на просунутій стадії.
Нагадаємо, Ньюкасл у меншості завдав Карріку першої поразки біля керма Манчестер Юнайтед.