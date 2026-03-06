Володимир Кириченко

Манчестер Юнайтед розраховує отримати до 80 млн євро від продажів англійського вінгера Маркуса Решфорда та данського форварда Расмуса Гойлунда влітку. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наполі вже заплатив за оренду Гойлунда 6 млн євро. Опція викупу складає 44 млн, і в МЮ впевнені, що вона буде активована.

А переговори щодо повноцінного трансферу Решфорда до Барселони за 30 млн євро перебувають на просунутій стадії.

