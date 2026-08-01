Сергій Разумовський

Арсенал уже кілька місяців працює над можливим підписанням лівого вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє The Athletic.

Лондонський клуб уважно стежить за ситуацією навколо 26-річного бразильця, чиє майбутнє в мадридській команді залишається невизначеним. Спортивний директор Арсеналу Андреа Берта вже контактував із представниками футболіста та обговорював потенційний перехід.

У лондонському клубі розглядають Вінісіуса як можливу головну зірку команди Мікеля Артети. Керівництво Арсеналу вважає, що бразилець здатен суттєво посилити атакувальну лінію та стати новим символом команди.

Заради потенційного трансферу лондонці готові відійти від власної фінансової політики. Арсенал може запропонувати Вінісіусу значну зарплату, великий підписний бонус, а також привабливі умови щодо використання іміджевих прав. Власники клубу вже погодили основні фінансові параметри можливої угоди, очікуючи від переходу не лише спортивної користі, а й серйозного комерційного ефекту.

Чинна угода Вінісіуса з Реалом розрахована до літа 2027 року. Арсенал сподівається скористатися ситуацією та домовитися про знижену трансферну суму. Лондонці розраховують на те, що мадридський клуб ризикує втратити футболіста безкоштовно, якщо не зможе продовжити з ним контракт до наступного літа.

Попри складність переговорів, в Арсеналі зберігають оптимізм щодо можливого переходу. У клубі вважають, що Вінісіус може погодитися на співпрацю з командою Артети, якщо не досягне домовленості з Реалом про продовження контракту.

Основною проблемою в перемовинах між бразильцем і мадридським клубом залишаються фінансові вимоги футболіста. За інформацією джерела, Вінісіус хоче отримувати майже 30 мільйонів євро чистими за сезон. До загального пакета мають увійти базова зарплата, бонуси за командні та індивідуальні досягнення, а також окрема виплата за продовження угоди.

Саме бонус за підписання нового контракту став головною перепоною під час переговорів. Реал не хоче погоджуватися на такі умови, оскільки побоюється створити прецедент для інших провідних футболістів команди.

Мадридці пропонують Вінісіусу близько 20 мільйонів євро чистими на рік. Водночас бразилець готовий дещо зменшити свої фінансові вимоги, якщо це допоможе сторонам досягти компромісу та оформити нову угоду.

У сезоні-2025/26 Вінісіус забив 22 голи в усіх турнірах за Реал. Мадридська команда вдруге поспіль завершила сезон без трофеїв. У чемпіонаті Іспанії клуб посів друге місце, відставши від Барселони на вісім очок.

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