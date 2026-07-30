Павло Василенко

Мадридський Реал та англійський Фулгем досягли повної домовленості щодо трансферу 22-річного іспанського нападника Гонсало Гарсії. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума угоди становитиме 40 мільйонів євро гарантованих виплат, а ще 2 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Водночас мадридський клуб зберіг за собою 30% від суми майбутнього продажу футболіста, а також отримав право першочергового викупу – у разі надходження пропозиції від іншого клубу Реал матиме можливість повторити її та повернути гравця.

Гонсало Гарсія вважався одним із найперспективніших вихованців академії «вершкових». Минулого сезону він провів 39 матчів у всіх турнірах, забив вісім м'ячів, однак лише 15 разів виходив у стартовому складі через високу конкуренцію з боку Кіліана Мбаппе.

За першу команду Реала нападник дебютував у 2023 році. Загалом у футболці мадридського клубу він зіграв 51 матч, у яких відзначився 13 забитими м'ячами.

Також повідомляється, що найближчим часом до Фулгема може перебратися ще один молодий футболіст Реала – 21-річний півзахисник Сезар Паласіос. Англійський клуб продовжує активно працювати над підсиленням складу перед стартом нового сезону.