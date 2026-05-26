Сергій Разумовський

Київське Динамо втратило можливість потрапити до числа сіяних команд у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Для того, щоб український клуб отримав більш вигідний статус перед жеребкуванням, мали одночасно здійснитися два необхідні сценарії.

Першою умовою було те, що Маккабі з Тель-Авіва не повинен був перемагати у фіналі Кубка Ізраїлю, де його суперником був Хапоель Беер-Шева. Другим необхідним результатом була поразка Пафоса у фіналі Кубка Кіпру в матчі проти Аполлона, який має відбутися 29 травня.

Втім, уже перша з цих умов не справдилася. Маккабі Тель-Авів здобув перемогу над Хапоелем Беер-Шева у фіналі національного кубка (2:1), і саме цей результат остаточно позбавив Динамо шансів опинитися серед сіяних команд у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Таким чином, кияни отримають статус несіяних, а це означає потенційно складніше жеребкування та більш серйозного суперника вже на ранньому етапі відбору.

Через це коло можливих опонентів для Динамо виглядає доволі непростим. Серед потенційних суперників київського клубу у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи наразі фігурують:

Бенфіка (Португалія)

Ференцварош (Угорщина)

Вікторія Плзень (Чехія)

Мідтьюлланн (Данія)

ПАОК (Греція)

Карабах (Азербайджан)

Андерлехт (Бельгія)

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Шериф (Молдова) або Пафос (Кіпр).

Отже, Динамо вже точно не матиме переваги посіву в Q2 Ліги Європи, а ім’я конкретного суперника українська команда дізнається 17 червня, коли відбудеться жеребкування.

