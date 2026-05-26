Володимир Кириченко

Відомий британський промоутер Френк Воррен для YouTube-каналу iFL TV поділився думками про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти тимчасового чемпіона WBC німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«Бій має відбутись у Німеччині, бо там можна розпродати стадіон – ми показали це у січні. Квитки на арену були розпродані за день, і ми були дуже щасливі. Ми могли розпродати її тричі. Тож бій проти Усика може бути масштабним. І також багато українців проживає в Німеччині».

Який термін для цього Френка?

«Треба діяти швидко. Ми хочемо організувати бій восени. Це страшенно хороший бій. І буде цікаво побачити тепер Усика. Як я вже казав, я дуже захоплююся ним. Було б цікаво подивитись на нього. Він виглядав не так впевнено. Він просто здавався трохи повільним.

Але подивіться, це як Тайсон у бою за Нганну. Він ніколи не скаржився, але виглядав недобре. Я вважаю, що це через його підготовку. І йому знадобилося близько п’яти-шості раундів, щоб прийти до тями. І я думаю, що в цьому бою він не міг розібратися із собою до нокдауна, бо програвав».

Раніше Кабаєл неодноразово змушував Усика прийняти пропозицію на очний поєдинок.