Ванат продовжить кар'єру у Вільярреалі? Відповів сам українець
Форвард Жирони відреагував на усі чутки
близько 19 годин тому
Український нападник Жирони Владислав Ванат для Динамоманія прокоментував інформацію про те, що він продовжить кар’єру у Вільярреалі.
«На цей момент ніяких контактів з «Вільяреалом» не було і на цей момент я туди не переходжу.
Якщо мій агент присутній на грі «Вільяреала» – це не означає, що він веде якісь перемовини».
Вчора з'явилася інформація, що 24-річний форвард залишить Жирону, яка вилетіла до Сегунди, та стане гравцем Вільярреала, що завершив сезон Ла Ліги на третьому місці.
У матеріалі з коментарем футболіста джерело також оприлюднило фото зі сторінки в Instagram менеджера агенції ProStar Олександра Карпова, на якому він разом із тренером Вільярреала Марселіно. Це фото було оприлюднено у профілі Карпова близько тижня тому.
Нагадаємо, Марселіно залишить «жовту субмарину» влітку.
У кампанії-2025/26 Ванат провів за Жирону 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м’ячів і віддав дві результативні передачі.
