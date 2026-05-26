Український нападник Жирони Владислав Ванат для Динамоманія прокоментував інформацію про те, що він продовжить кар’єру у Вільярреалі.

«На цей момент ніяких контактів з «Вільяреалом» не було і на цей момент я туди не переходжу. Якщо мій агент присутній на грі «Вільяреала» – це не означає, що він веде якісь перемовини».

Вчора з'явилася інформація, що 24-річний форвард залишить Жирону, яка вилетіла до Сегунди, та стане гравцем Вільярреала, що завершив сезон Ла Ліги на третьому місці.

У матеріалі з коментарем футболіста джерело також оприлюднило фото зі сторінки в Instagram менеджера агенції ProStar Олександра Карпова, на якому він разом із тренером Вільярреала Марселіно. Це фото було оприлюднено у профілі Карпова близько тижня тому.

Нагадаємо, Марселіно залишить «жовту субмарину» влітку.

У кампанії-2025/26 Ванат провів за Жирону 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м’ячів і віддав дві результативні передачі.