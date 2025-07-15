Гранд хоче отримати зірку Реала. Трансферний успіх уже не за горами
Футболіст близький до зміни клубу
23 хвилини тому
З'являється все більше ознак того, що Родріго залишить Реал Мадрид цього літа. Mundo Deportivo повідомляє, що один із грандів Англійської Прем'єр-ліги зацікавлений у покупці бразильця. Однак, це не Арсенал.
До цього часу вінгер Реала найчастіше пов'язувався з «канонірами». Однак останніми днями Арсенал завершує й інші трансфери.
Родріго не був ключовим гравцем складу Реалу під час Клубного чемпіонату світу. Головний тренер мадридської команди Хабі Алонсо вважав за краще покладатися на інших гравців у своїх перших матчах за новий клуб.
У зв'язку з цим бразилець, можливо, вирішить змінити обстановку. Тепер Mundo Deportivo опублікував нову інформацію щодо його справи.
За їхніми даними, Ліверпуль дуже зацікавлений у Родріго. Червоні серйозно розглядають ще один велике придбання у це трансферне вікно.
За даними іспанських ЗМІ, можливе прибуття Родріго може відкрити шлях до продажу Луїса Діаса. Барселона виявляє інтерес до колумбійця.
У сезоні 2024/25 Родріго провів 54 офіційні матчі за Реал, забивши 14 м'ячів і віддавши 11 результативних передач. Transfermarkt оцінив його в 90 мільйонів євро.