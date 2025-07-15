Павло Василенко

З'являється все більше ознак того, що Родріго залишить Реал Мадрид цього літа. Mundo Deportivo повідомляє, що один із грандів Англійської Прем'єр-ліги зацікавлений у покупці бразильця. Однак, це не Арсенал.

До цього часу вінгер Реала найчастіше пов'язувався з «канонірами». Однак останніми днями Арсенал завершує й інші трансфери.

Родріго не був ключовим гравцем складу Реалу під час Клубного чемпіонату світу. Головний тренер мадридської команди Хабі Алонсо вважав за краще покладатися на інших гравців у своїх перших матчах за новий клуб.

У зв'язку з цим бразилець, можливо, вирішить змінити обстановку. Тепер Mundo Deportivo опублікував нову інформацію щодо його справи.

За їхніми даними, Ліверпуль дуже зацікавлений у Родріго. Червоні серйозно розглядають ще один велике придбання у це трансферне вікно.

За даними іспанських ЗМІ, можливе прибуття Родріго може відкрити шлях до продажу Луїса Діаса. Барселона виявляє інтерес до колумбійця.

У сезоні 2024/25 Родріго провів 54 офіційні матчі за Реал, забивши 14 м'ячів і віддавши 11 результативних передач. Transfermarkt оцінив його в 90 мільйонів євро.