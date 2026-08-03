Новим головним тренером юнацької збірної України U-19 стане Олег Лужний, повідомляє Tribuna.com. Для фахівця це буде повернення до повноцінної тренерської роботи після тривалої паузи.

Наразі Лужний очолює Комітет професіонального футболу Української асоціації футболу. На цій посаді він працює із січня 2024 року. Очікується, що після призначення до тренерського штабу юнацької збірної фахівець поєднуватиме роботу в національній команді з діяльністю в УАФ.

Останнім клубом, де Лужний працював головним тренером, була Таврія. Це було у сезоні-2012/13. Після цього він переважно працював у тренерських штабах та на адміністративних посадах.

У період із 2017 до 2019 року Лужний був асистентом Олександра Хацкевича в Динамо. За цей час фахівець відповідав за підготовку команди та допомагав головному тренеру в роботі з футболістами київського клубу.

Також Олег Лужний працював спортивним директором Карпат. У Динамо він двічі виконував обов’язки головного тренера, тимчасово очолюючи команду в перехідні періоди. Крім того, фахівець входив до тренерських штабів Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Анатолія Дем’яненка та Йожефа Сабо.

До призначення Лужного збірну України U-19 очолював Дмитро Михайленко. У липні він залишив юнацьку команду та змінив Унаї Мельгосу на посаді головного тренера молодіжної збірної України.